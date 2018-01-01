Wink
Детям
Вся правда о медведях: Фильм
Актёры и съёмочная группа фильма «Вся правда о медведях: Фильм»

Актёры

Эрик Эдельштейн

Эрик Эдельштейн

Eric Edelstein
АктёрGrizzly
Бобби Мойнахан

Бобби Мойнахан

Bobby Moynihan
АктёрPanda
Деметри Мартин

Деметри Мартин

Demetri Martin
АктёрIce Bear
Марк Ивэн Джексон

Марк Ивэн Джексон

Marc Evan Jackson
АктёрAgent Trout
Пэттон Освальт

Пэттон Освальт

Patton Oswalt
АктёрNom Nom
Шарлин Йи

Шарлин Йи

Charlyne Yi
АктрисаChloe Park
Камерон Эспозито

Камерон Эспозито

Cameron Esposito
АктрисаRanger Tabes
Джейсон Ли

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрCharlie
Сэм Лаваньино

Сэм Лаваньино

Sam Lavagnino
АктёрBaby Grizzly
Макс Митчелл

Макс Митчелл

Max Mitchell
АктёрBaby Panda / Baby Ice Bear

Сценаристы

Мэнни Эрнандес

Мэнни Эрнандес

Manny Hernandez
Сценарист

Продюсеры

Брайан А. Миллер

Брайан А. Миллер

Brian A. Miller
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Монтажёры

Том Браунгардт

Том Браунгардт

Tom Browngardt
Монтажёр

Композиторы

Брэд Джозеф Брик

Брэд Джозеф Брик

Brad Breeck
Композитор