Вся правда о медведях: Фильм
Wink
Детям
Вся правда о медведях: Фильм
8.62020, We Bare Bears: The Movie
Мультфильм, Фэнтези66 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Вся правда о медведях: Фильм (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Как бы медведи ни старались вести себя по-человечески, у них ничего не получается. Жители Сан-Франциско возмущены ущербом, который Гризли, Панда и Белый нанесли городу, когда мчались к фудтраку за любимым лакомством. Чтобы загладить свою вину, братья решают записать вирусное видео, призванное изменить отношение людей к медведям. Но всe опять идет не по плану: из-за ролика начинают взрываться телефоны и компьютеры, а электрическая сеть не выдерживает, и происходит авария. Так братья оказываются под арестом и решают сбежать в Канаду.

Страна
Китай, Южная Корея, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вся правда о медведях: Фильм»