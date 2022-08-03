8.62020, We Bare Bears: The Movie
Мультфильм, Фэнтези66 мин12+
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Вся правда о медведях: Фильм (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Как бы медведи ни старались вести себя по-человечески, у них ничего не получается. Жители Сан-Франциско возмущены ущербом, который Гризли, Панда и Белый нанесли городу, когда мчались к фудтраку за любимым лакомством. Чтобы загладить свою вину, братья решают записать вирусное видео, призванное изменить отношение людей к медведям. Но всe опять идет не по плану: из-за ролика начинают взрываться телефоны и компьютеры, а электрическая сеть не выдерживает, и происходит авария. Так братья оказываются под арестом и решают сбежать в Канаду.
СтранаКитай, Южная Корея, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭЭАктёр
Эрик
Эдельштейн
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- ДМАктёр
Деметри
Мартин
- МИАктёр
Марк
Ивэн Джексон
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ШЙАктриса
Шарлин
Йи
- КЭАктриса
Камерон
Эспозито
- Актёр
Джейсон
Ли
- СЛАктёр
Сэм
Лаваньино
- ММАктёр
Макс
Митчелл
- МЭСценарист
Мэнни
Эрнандес
- БАПродюсер
Брайан
А. Миллер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ТБМонтажёр
Том
Браунгардт
- БДКомпозитор
Брэд
Джозеф Брик