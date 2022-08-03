Как бы медведи ни старались вести себя по-человечески, у них ничего не получается. Жители Сан-Франциско возмущены ущербом, который Гризли, Панда и Белый нанесли городу, когда мчались к фудтраку за любимым лакомством. Чтобы загладить свою вину, братья решают записать вирусное видео, призванное изменить отношение людей к медведям. Но всe опять идет не по плану: из-за ролика начинают взрываться телефоны и компьютеры, а электрическая сеть не выдерживает, и происходит авария. Так братья оказываются под арестом и решают сбежать в Канаду.

