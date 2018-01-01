Встреча выпускников 1.0
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Встреча выпускников 1.0

Встреча выпускников 1.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Klassentreffen 1.0
Драмы, Комедии127 мин18+

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Сюжет

Отвязные немецкие друзья Томас, Нилс и Андреас окончили школу 30 лет назад и с тех пор никогда не виделись. Приглашение на встречу выпускников поначалу заставляет троицу понервничать — всe же перерыв в общении был солидный. Но совместное решение уйти в отрыв снимает всякое напряжение.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Встреча выпускников 1.0»

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