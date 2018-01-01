Встреча выпускников 1.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Отвязные немецкие друзья Томас, Нилс и Андреас окончили школу 30 лет назад и с тех пор никогда не виделись. Приглашение на встречу выпускников поначалу заставляет троицу понервничать — всe же перерыв в общении был солидный. Но совместное решение уйти в отрыв снимает всякое напряжение.



Встреча выпускников 1 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.