Встреча выпускников 1.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Klassentreffen 1.0
Драмы, Комедии127 мин18+
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Сюжет
Отвязные немецкие друзья Томас, Нилс и Андреас окончили школу 30 лет назад и с тех пор никогда не виделись. Приглашение на встречу выпускников поначалу заставляет троицу понервничать — всe же перерыв в общении был солидный. Но совместное решение уйти в отрыв снимает всякое напряжение.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Самуэль
Финци
- МПАктёр
Милан
Пешель
- ЛШАктриса
Лилли
Швайгер
- ШШАктриса
Штефани
Штаппенбек
- ЖХАктриса
Жанетт
Хайн
- ДШАктёр
Давид
Шюттер
- КШАктриса
Катарина
Шюттлер
- СШАктёр
Симон
Шварц
- БНАктриса
Бьянка
Наврат
- ЛМСценарист
Ло
Малинке
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- ТРПродюсер
Томас
Радур
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова