Вспоминая Титанов (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.92000, Remember the Titans
Драмы108 мин12+
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Сюжет
Тренер школьной команды по американскому футболу Билл Йост, добившийся значимых успехов с командой, чьи заслуги нашли свое признание в виде увековечивания имени тренера в Зале Славы, принимает решение уйти на пенсию, а взамен приглашает нового тренера — Германа Буна. Герман Бун — афроамериканец, и многие белые игроки команды бойкотируют игры и тренировки, пока их прежний тренер не соглашается занять должность ассистента Германа Буна. Но это только первое препятствие на пути Буна и команды, которая должна стать единым целым и принять своего нового тренера, на пути к чемпионству штата…
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- БЯРежиссёр
Боаз
Якин
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- РХАктёр
Райан
Херст
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- ККАктёр
Крэйг
Кирквуд
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Кип
Парду
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- ГАСценарист
Грегори
Аллен Ховард
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Чад
Оман
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин