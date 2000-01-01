Вспоминая Титанов (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Тренер школьной команды по американскому футболу Билл Йост, добившийся значимых успехов с командой, чьи заслуги нашли свое признание в виде увековечивания имени тренера в Зале Славы, принимает решение уйти на пенсию, а взамен приглашает нового тренера — Германа Буна. Герман Бун — афроамериканец, и многие белые игроки команды бойкотируют игры и тренировки, пока их прежний тренер не соглашается занять должность ассистента Германа Буна. Но это только первое препятствие на пути Буна и команды, которая должна стать единым целым и принять своего нового тренера, на пути к чемпионству штата…



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