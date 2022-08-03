Все в сад! (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Все в сад!
Исторический81 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Актеры театра и кино в исторических костюмах, соответствующих эпохе, читают русскую классику на уходящей летней натуре в парке Царицыно.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- МПРежиссёр
Мария
Панкратова
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Мария
Берсенева
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Евгений
Воскресенский
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- МППродюсер
Мария
Панкратова
- МЗХудожница
Марина
Заболотская
- АГОператор
Андрей
Грачев
- ССОператор
Сергей
Спиридонов
- НЧКомпозитор
Наталья
Чайковская