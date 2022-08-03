Все в сад!
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Все в сад!

Все в сад! (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Все в сад!
Исторический81 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Актеры театра и кино в исторических костюмах, соответствующих эпохе, читают русскую классику на уходящей летней натуре в парке Царицыно.

Страна
Россия
Жанр
Исторический
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск