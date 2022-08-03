Все о Стиве
Wink
Фильмы
Все о Стиве

Все о Стиве (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, All About Steve
Мелодрама, Комедия94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сандра Буллок играет очень умную составительницу кроссвордов, которая после короткого свидания влюбляется по уши в оператора CCN. Женщина начинает его преследовать по всей стране и старается убедить, что они созданы друг для друга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все о Стиве»