Врожденный порок
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Врожденный порок

Врожденный порок (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.72014, Inherent Vice
Детектив, Криминал142 мин18+

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О фильме

Действие развивается в Лос-Анджелесе в конце 60-х. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно увлекается марихуаной. Исчезает его бывшая подруга вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать дело.

Страна
США
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Врожденный порок»