Врожденный порок (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.72014, Inherent Vice
Детектив, Криминал142 мин18+
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О фильме
Действие развивается в Лос-Анджелесе в конце 60-х. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно увлекается марихуаной. Исчезает его бывшая подруга вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать дело.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актриса
Майя
Рудольф
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- ДНАктриса
Джоанна
Ньюсом
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- ТПСценарист
Томас
Пинчон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- ДСПродюсер
Джоэнн
Селлар
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд