Действие развивается в Лос-Анджелесе в конце 60-х. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно увлекается марихуаной. Исчезает его бывшая подруга вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать дело.



