Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1»

Актёры
АктёрJacques Mesrine
Венсан КассельVincent Cassel
АктрисаJeanne Schneider (в титрах: Cécile De France)
Сесиль де ФрансCécile de France
АктёрGuido
Жерар ДепардьеGérard Depardieu
АктёрPaul
Жиль ЛеллушGilles Lellouche
АктёрJean-Paul Mercier
Рой ДюпюиRoy Dupuis
АктрисаSofia
Елена АнайяElena Anaya
АктрисаSarah
Флоранс ТомассенFlorence Thomassin
АктёрPierre André Mesrine - le père de Jacques Mesrine
Мишель ДюшоссуаMichel Duchaussoy
АктрисаLa mère de Jacques Mesrine
Мириам БуайеMyriam Boyer
АктёрAhmed - le proxénète