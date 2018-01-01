Wink
Враг Государства №1
Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1»

Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1»

Режиссёры

Жан-Франсуа Рише

Jean-François Richet
Режиссёр

Актёры

Венсан Кассель

Vincent Cassel
АктёрJacques Mesrine
Сесиль де Франс

Cécile de France
АктрисаJeanne Schneider (в титрах: Cécile De France)
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрGuido
Жиль Леллуш

Gilles Lellouche
АктёрPaul
Рой Дюпюи

Roy Dupuis
АктёрJean-Paul Mercier
Елена Анайя

Elena Anaya
АктрисаSofia
Флоранс Томассен

Florence Thomassin
АктрисаSarah
Мишель Дюшоссуа

Michel Duchaussoy
АктёрPierre André Mesrine - le père de Jacques Mesrine
Мириам Буайе

Myriam Boyer
АктрисаLa mère de Jacques Mesrine
Абделхафид Металси

Abdelhafid Metalsi
АктёрAhmed - le proxénète

Сценаристы

Жак Мерин

Jacques Mesrine
Сценарист
Абдель Рауф Дафри

Abdel Raouf Dafri
Сценарист
Жан-Франсуа Рише

Jean-François Richet
Сценарист

Продюсеры

Тома Лангманн

Thomas Langmann
Продюсер
Дэниэл Делюм

Daniel Delume
Продюсер

Актёры дубляжа

Тимофей Спивак

Актёр дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Сергей Вещев

Актёр дубляжа
Софья Горшкова

Актриса дубляжа
Владимир Никитин

Актёр дубляжа

Художники

Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Операторы

Роберт Ганц

Robert Gantz
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор