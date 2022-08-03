Враг Государства №1 (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, L'instinct de mort
Триллер, Криминал108 мин18+
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О фильме
Выходец из приличной буржуазной семьи Жак Мерин возвращается в Париж с войны в Алжире. Рутинная работа и жизнь в доме родителей быстро наскучивают рисковому мужчине, и он начинает работать на криминального авторитета по имени Гидо. Вскоре Мерин станет самым влиятельным гангстером Франции.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Венсан
Кассель
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Жиль
Леллуш
- РДАктёр
Рой
Дюпюи
- Актриса
Елена
Анайя
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- МДАктёр
Мишель
Дюшоссуа
- МБАктриса
Мириам
Буайе
- АМАктёр
Абделхафид
Металси
- ЖМСценарист
Жак
Мерин
- АРСценарист
Абдель
Рауф Дафри
- Сценарист
Жан-Франсуа
Рише
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вещев
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горшкова
- ВНАктёр дубляжа
Владимир
Никитин
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- РГОператор
Роберт
Ганц
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами