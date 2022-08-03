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Враг Государства №1

Враг Государства №1 (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, L'instinct de mort
Триллер, Криминал108 мин18+

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О фильме

Выходец из приличной буржуазной семьи Жак Мерин возвращается в Париж с войны в Алжире. Рутинная работа и жизнь в доме родителей быстро наскучивают рисковому мужчине, и он начинает работать на криминального авторитета по имени Гидо. Вскоре Мерин станет самым влиятельным гангстером Франции.

Страна
Италия, Франция, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1»