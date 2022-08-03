Враг Государства №1 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Выходец из приличной буржуазной семьи Жак Мерин возвращается в Париж с войны в Алжире. Рутинная работа и жизнь в доме родителей быстро наскучивают рисковому мужчине, и он начинает работать на криминального авторитета по имени Гидо. Вскоре Мерин станет самым влиятельным гангстером Франции.

