Действие фильма развивается в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь, невинная соседская девчонка, на самом деле — вампирша…

