Впусти меня. Сага (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Впусти меня. Сага
Ужасы, Фэнтези110 мин18+
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О фильме
Действие фильма развивается в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь, невинная соседская девчонка, на самом деле — вампирша…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Мэтт
Ривз
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- КБАктриса
Кара
Буоно
- Актёр
Элиас
Котеас
- СБАктриса
Саша
Баррези
- ДКАктёр
Дилан
Кенин
- Актёр
Крис
Браунинг
- РКАктёр
Ричи
Костер
- ДМАктёр
Дилан
Миннетт
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- ЮАСценарист
Юн
Айвиде Линдквист
- Продюсер
Тобин
Армруст
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино