Впусти меня. Сага
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Впусти меня. Сага

Впусти меня. Сага (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Впусти меня. Сага
Ужасы, Фэнтези110 мин18+

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О фильме

Действие фильма развивается в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь, невинная соседская девчонка, на самом деле — вампирша…

Страна
Великобритания, США, Швеция
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Впусти меня. Сага»