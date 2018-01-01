Wink
Возвращение
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»

Режиссёры

Педро Альмодовар

Pedro Almodóvar
Режиссёр

Актёры

Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаRaimunda
Кармен Маура

Carmen Maura
АктрисаIrene
Лола Дуэньяс

Lola Dueñas
АктрисаSole
Бланка Портильо

Blanca Portillo
АктрисаAgustina
Йоана Кобо

Yohana Cobo
АктрисаPaula
Чус Лампреаве

Chus Lampreave
АктрисаTía Paula
Антонио де ла Торре

Antonio de la Torre
АктёрPaco
Карлос Бланко

Carlos Blanco
АктёрEmilio
Мария Исабель Диас

María Isabel Díaz Lago
АктрисаRegina (в титрах: Mª Isabel Díaz)
Неус Санс

Neus Sanz
АктрисаInés

Сценаристы

Педро Альмодовар

Pedro Almodóvar
Сценарист

Продюсеры

Эстер Гарсия

Esther García
Продюсер
Агустин Альмодовар

Agustín Almodóvar
Продюсер
Тони Новелла

Toni Novella
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа

Художники

Бина Дайгелер

Bina Daigeler
Художница
Мара Матей

Mara Matey
Художник

Монтажёры

Хосе Сальседо

José Salcedo
Монтажёр

Операторы

Хосе Луис Алькайне

José Luis Alcaine
Оператор

Композиторы

Альберто Иглесиас

Alberto Iglesias
Композитор