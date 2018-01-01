Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»

WinkФильмыВозвращениеАктёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»
Актёры
АктрисаRaimunda
Пенелопа КрусPenélope Cruz
АктрисаIrene
Кармен МаураCarmen Maura
АктрисаSole
Лола ДуэньясLola Dueñas
АктрисаAgustina
Бланка ПортильоBlanca Portillo
АктрисаPaula
Йоана КобоYohana Cobo
АктрисаTía Paula
Чус ЛампреавеChus Lampreave
АктёрPaco
Антонио де ла ТорреAntonio de la Torre
АктёрEmilio
Карлос БланкоCarlos Blanco
АктрисаRegina (в титрах: Mª Isabel Díaz)
Мария Исабель ДиасMaría Isabel Díaz Lago
АктрисаInés