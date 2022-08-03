Возвращение (фильм, 2006) смотреть онлайн



Один из самых знаменитых фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара, отмеченный на Каннском кинофестивале и получивший пять премий «Гойя». Пенелопа Крус играет волевую женщину в несчастном браке, внезапно встречающую свою мать, которую считала умершей. У Раймунды тяжелая жизнь. Муж пьет и не работает, а обеспечивать семью с дочерью-подростком как-то надо. Страшная трагедия толкает ее на убийство мужа, а вскоре умирает и ее престарелая тетя. На похоронах Раймунда видит свою мать, которая несколько лет назад погибла вместе с отцом в пожаре. Женщина считает, что перед ней призрак, но в их семье гораздо больше тайн, чем она себе может представить. Их раскроет фильм Педро Альмодовара «Возвращение» (2006), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

