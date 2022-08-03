Возвращение (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Один из самых знаменитых фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара, отмеченный на Каннском кинофестивале и получивший пять премий «Гойя». Пенелопа Крус играет волевую женщину в несчастном браке, внезапно встречающую свою мать, которую считала умершей. У Раймунды тяжелая жизнь. Муж пьет и не работает, а обеспечивать семью с дочерью-подростком как-то надо. Страшная трагедия толкает ее на убийство мужа, а вскоре умирает и ее престарелая тетя. На похоронах Раймунда видит свою мать, которая несколько лет назад погибла вместе с отцом в пожаре. Женщина считает, что перед ней призрак, но в их семье гораздо больше тайн, чем она себе может представить. Их раскроет фильм Педро Альмодовара «Возвращение» (2006), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- Актриса
Пенелопа
Крус
- КМАктриса
Кармен
Маура
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- Актриса
Бланка
Портильо
- ЙКАктриса
Йоана
Кобо
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- КБАктёр
Карлос
Бланко
- МИАктриса
Мария
Исабель Диас
- НСАктриса
Неус
Санс
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- ТНПродюсер
Тони
Новелла
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ММХудожник
Мара
Матей
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас