Детям
Возвращение в Гайю
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение в Гайю»

Режиссёры

Ленард Фриц Кравинкель

Lenard Fritz Krawinkel
Режиссёр

Актёры

Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрAlbert Drollinger
Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаAlanta
Гленн Рэйдж

Glenn Wrage
АктёрZino
Алан Марриотт

Alan Marriott
АктёрBoo
Боб Сэйкер

Bob Saker
АктёрMayor / Tramp
Лорелей Кинг

Lorelei King
АктрисаFemale Gayan / Susi
Кейт Роббинс

Kate Robbins
АктрисаFemale Gayan / Valerie
Джон Гуэрассио

John Guerrasio
АктёрGalger
Рид Пеппер

Redd Pepper
АктёрBramph
Джон Шваб

John Schwab
АктёрZeck

Сценаристы

Дон МакИнери

Don McEnery
Сценарист
Боб Шоу

Bob Shaw
Сценарист

Продюсеры

Ленард Фриц Кравинкель

Lenard Fritz Krawinkel
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Борзунов

Актёр дубляжа
Елена Борзунова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа

Композиторы

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор