Война
Актёры и съёмочная группа фильма «Война»

Режиссёры

Джон Эвнет

Jon Avnet
Режиссёр

Актёры

Элайджа Вуд

Elijah Wood
АктёрStu Simmons
Кевин Костнер

Kevin Costner
АктёрStephen Simmons
Мэр Уиннингхэм

Mare Winningham
АктрисаLois Simmons
Лекси Рэндолл

Lexi Randall
АктрисаLidia Joanne Simmons
ЛаТойя Чишолм

LaToya Chisholm
АктрисаElvadine
Кристофер Феннел

Christopher Fennell
АктёрBilly Lipnicki
Дональд Селлерс

Donald Sellers
АктёрArliss Lipnicki
Леон Силлс

Leon Sills
АктёрLeo Lipnicki
Уилл Уэст

Will West
АктёрLester Lucket
Бреннан Галлахер

Brennan Gallagher
АктёрMarsh
Адам Хендерсон

Adam Henderson
АктёрChet
Шарлетт Джулиус

Charlette Julius
АктрисаAmber
Дженнифер Тайлер

Jennifer Tyler
АктрисаUla Lipnicki
Лукас Блэк

Lucas Black
АктёрEbb
Джастин Лукас

Justin Lucas
АктёрWillard

Продюсеры

Джон Эвнет

Jon Avnet
Продюсер
Джордан Кернер

Jordan Kerner
Продюсер
Лиза Линдстрём

Lisa Lindstrom
Продюсер

Художники

Кристи Зиа

Kristi Zea
Художница
Джереми Конуэй

Jeremy Conway
Художник
Карен О’Хара

Karen O'Hara
Художница

Операторы

Джефри Симпсон

Geoffrey Simpson
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор