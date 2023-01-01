Война (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, The War
Драма, Приключения12+
О фильме
Рассказ ведется от имени девочки, которая вспоминает свое детство, друзей, младшего брата, отца и мать. Отец после возвращения из Вьетнама в конце 60-х годов подолгу не живет дома. Времена трудные, работы нет, к тому же у него не все в порядке с головой...
СтранаСША
ЖанрВоенный, Семейный, Приключения, Драма
- ДЭРежиссёр
Джон
Эвнет
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- ЛРАктриса
Лекси
Рэндолл
- ЛЧАктриса
ЛаТойя
Чишолм
- КФАктёр
Кристофер
Феннел
- ДСАктёр
Дональд
Селлерс
- ЛСАктёр
Леон
Силлс
- УУАктёр
Уилл
Уэст
- БГАктёр
Бреннан
Галлахер
- АХАктёр
Адам
Хендерсон
- ШДАктриса
Шарлетт
Джулиус
- ДТАктриса
Дженнифер
Тайлер
- Актёр
Лукас
Блэк
- ДЛАктёр
Джастин
Лукас
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- ДКПродюсер
Джордан
Кернер
- ЛЛПродюсер
Лиза
Линдстрём
- Художница
Кристи
Зиа
- ДКХудожник
Джереми
Конуэй
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман