Война (фильм, 1994) смотреть онлайн

Рассказ ведется от имени девочки, которая вспоминает свое детство, друзей, младшего брата, отца и мать. Отец после возвращения из Вьетнама в конце 60-х годов подолгу не живет дома. Времена трудные, работы нет, к тому же у него не все в порядке с головой...



