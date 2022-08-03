Война богов: Бессмертные (фильм, 2011) смотреть онлайн

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сделанного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение — герой Тесей, который вступает в неравную войну с Титанами.

