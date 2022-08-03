Война богов: Бессмертные
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Война богов: Бессмертные

Война богов: Бессмертные (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Immortals
Фэнтези, Боевик105 мин18+

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О фильме

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сделанного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение — герой Тесей, который вступает в неравную войну с Титанами.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война богов: Бессмертные»