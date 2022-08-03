7.72007, Resurrecting the Champ
Драма, Спортивный107 мин18+
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Воскрешая чемпиона (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Неудачливый спортивный обозреватель Эрик Кернан, вечно находящийся в тени своего легендарного отца, встречает бездомного человека, который называет себя Чемпионом. Вскоре Эрик выясняет, что его новый знакомый - знаменитый в прошлом боксер Боб Саттерфилд, действительно носивший звание чемпиона. Взявшись поведать миру сенсационную историю о человеке-легенде, Эрик в то же время начинает переосмысливать собственную жизнь: отношения с сыном и женой, с которой он недавно расстался.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Род
Лури
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Кэтрин
Моррис
- Актёр
Дакота
Гойо
- Актёр
Алан
Алда
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- КШАктриса
Кристен
Шоу
- НСАктёр
Ник
Сэндоу
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ЭБСценарист
Эллисон
Барнетт
- ДМСценарист
Дж.Р.
Мохрингер
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- Продюсер
Род
Лури
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Боб
Яри
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- ЛГКомпозитор
Ларри
Груп