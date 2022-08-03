Воскрешая чемпиона (фильм, 2007) смотреть онлайн

Неудачливый спортивный обозреватель Эрик Кернан, вечно находящийся в тени своего легендарного отца, встречает бездомного человека, который называет себя Чемпионом. Вскоре Эрик выясняет, что его новый знакомый - знаменитый в прошлом боксер Боб Саттерфилд, действительно носивший звание чемпиона. Взявшись поведать миру сенсационную историю о человеке-легенде, Эрик в то же время начинает переосмысливать собственную жизнь: отношения с сыном и женой, с которой он недавно расстался.

