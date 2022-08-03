Воскрешая чемпиона
Wink
Фильмы
Воскрешая чемпиона
7.72007, Resurrecting the Champ
Драма, Спортивный107 мин18+

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Воскрешая чемпиона (фильм, 2007) смотреть онлайн

О фильме

Неудачливый спортивный обозреватель Эрик Кернан, вечно находящийся в тени своего легендарного отца, встречает бездомного человека, который называет себя Чемпионом. Вскоре Эрик выясняет, что его новый знакомый - знаменитый в прошлом боксер Боб Саттерфилд, действительно носивший звание чемпиона. Взявшись поведать миру сенсационную историю о человеке-легенде, Эрик в то же время начинает переосмысливать собственную жизнь: отношения с сыном и женой, с которой он недавно расстался.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воскрешая чемпиона»