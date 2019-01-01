Воскресенье
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Воскресенье (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Воскресенье
Драма, Криминал81 мин18+

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О фильме

Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрeшь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдeт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb