Воскресенье (фильм, 2019) смотреть онлайн

Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрeшь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдeт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.



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