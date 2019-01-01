Воскресенье (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Воскресенье
Драма, Криминал81 мин18+
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О фильме
Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрeшь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдeт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Проскурина
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актриса
Вера
Алентова
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Илья
Викторов
- МБАктёр
Максим
Битюков
- Актриса
Елена
Мольченко
- Актриса
Агния
Кузнецова
- МЛАктриса
Мария
Леонова
- МБАктриса
Марина
Брусникина
- ЕТСценарист
Екатерина
Тирдатова
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- РХХудожница
Регина
Хомская
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АЕОператор
Артем
Емельянов