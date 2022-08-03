Воровка книг (фильм, 2013) смотреть онлайн

Накануне Второй мировой войны девятилетнюю Лизель Мемингер разлучают с матерью-коммунисткой и отправляют в Мюнхен в приемную семью Хуберманов. Ее опекун Ганс прививает девочке любовь к чтению, и она начинает воровать книги из дома бургомистра, где ее «новая мама» Роза работает прачкой.

