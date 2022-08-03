Воровка книг
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Воровка книг

Воровка книг (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, The Book Thief
Драма, Военный125 мин18+

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О фильме

Накануне Второй мировой войны девятилетнюю Лизель Мемингер разлучают с матерью-коммунисткой и отправляют в Мюнхен в приемную семью Хуберманов. Ее опекун Ганс прививает девочке любовь к чтению, и она начинает воровать книги из дома бургомистра, где ее «новая мама» Роза работает прачкой.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воровка книг»