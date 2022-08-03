Воровка книг (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, The Book Thief
Драма, Военный125 мин18+
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О фильме
Накануне Второй мировой войны девятилетнюю Лизель Мемингер разлучают с матерью-коммунисткой и отправляют в Мюнхен в приемную семью Хуберманов. Ее опекун Ганс прививает девочке любовь к чтению, и она начинает воровать книги из дома бургомистра, где ее «новая мама» Роза работает прачкой.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрВоенный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- БПРежиссёр
Брайан
Персивал
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актриса
Эмили
Уотсон
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- НЛАктёр
Нико
Лирш
- Актёр
Роджер
Аллам
- БААктриса
Барбара
Ауэр
- КВАктриса
Карина
Визе
- ОШАктёр
Оливер
Штоковски
- РБАктёр
Райнер
Бок
- МПСценарист
Майкл
Петрони
- МЗСценарист
Маркус
Зузак
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- НТАктриса дубляжа
Надежда
Трунина
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Барашкин
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс