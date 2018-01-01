Wink
Фильмы
Воровка книг
Актёры и съёмочная группа фильма «Воровка книг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воровка книг»

Режиссёры

Брайан Персивал

Брайан Персивал

Brian Percival
Режиссёр

Актёры

Софи Нелисс

Софи Нелисс

Sophie Nélisse
АктрисаLiesel Meminger
Джеффри Раш

Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрHans Hubermann
Эмили Уотсон

Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаRosa Hubermann
Бен Шнетцер

Бен Шнетцер

Ben Schnetzer
Актёр
Нико Лирш

Нико Лирш

Nico Liersch
Актёр
Роджер Аллам

Роджер Аллам

Roger Allam
Актёррассказчик / Death
Барбара Ауэр

Барбара Ауэр

Barbara Auer
АктрисаIlsa Hermann
Карина Визе

Карина Визе

Carina Wiese
АктрисаBarbara Steiner
Оливер Штоковски

Оливер Штоковски

Oliver Stokowski
АктёрAlex Steiner
Райнер Бок

Райнер Бок

Rainer Bock
АктёрBürgermeister Hermann

Сценаристы

Майкл Петрони

Майкл Петрони

Michael Petroni
Сценарист
Маркус Зузак

Маркус Зузак

Markus Zusak
Сценарист

Продюсеры

Кристоф Фиссер

Кристоф Фиссер

Christoph Fisser
Продюсер

Актёры дубляжа

Надежда Трунина

Надежда Трунина

Актриса дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Лидия Мельникова

Лидия Мельникова

Актриса дубляжа
Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Юрий Барашкин

Юрий Барашкин

Актёр дубляжа

Художники

Анна Б. Шеппард

Анна Б. Шеппард

Anna B. Sheppard
Художница

Операторы

Флориан Баллхаус

Флориан Баллхаус

Florian Ballhaus
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

Джон Уильямс

John Williams
Композитор