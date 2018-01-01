Wink
Фильмы
Ворон 2: Город ангелов
Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон 2: Город ангелов»

Режиссёры

Тим Поуп

Tim Pope
Режиссёр

Актёры

Венсан Перес

Vincent Perez
АктёрAshe Corven / The Crow
Миа Киршнер

Mia Kirshner
АктрисаSarah
Ричард Брукс

Richard Brooks
АктёрJudah Earl
Игги Поп

Iggy Pop
АктёрCurve
Томас Джейн

Thomas Jane
АктёрNemo
Винсент Кастельянос

Vincent Castellanos
АктёрSpider Monkey
Тхюи Чанг

Thuy Trang
АктрисаKali
Эрик Акоста

Eric Acosta
АктёрDanny
Иэн Дьюри

Ian Dury
Актёр
Трейси Эллис

Tracey Ellis
АктрисаSybil

Сценаристы

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист
Джеймс О’Барр

James O'Barr
Сценарист

Продюсеры

Джефф Мост

Jeff Most
Продюсер
Эдвард Р. Прессман

Edward R. Pressman
Продюсер
Алессандро Камон

Alessandro Camon
Продюсер

Художники

Чарльз Уильям Брин

Charles William Breen
Художник
Энн Калджиэн

Anne Kuljian
Художница

Монтажёры

Майкл Н. Нью

Michael N. Knue
Монтажёр
Энтони Редман

Anthony Redman
Монтажёр

Операторы

Жан-Ив Эскоффер

Jean-Yves Escoffier
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор