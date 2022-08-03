Ворон 2: Город ангелов
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Ворон 2: Город ангелов

Ворон 2: Город ангелов (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.21996, The Crow: City of Angels
Ужасы, Криминал82 мин18+

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О фильме

Свидетель жестокой расправы Эш Корвен, сам становится жертвой. Восставший из мертвых, он вступает в борьбу с силами зла в Лос-Анджелесе. Вместе с художницей, которой он снился во сне, Эш начинает мстить своим убийцам!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Криминал, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон 2: Город ангелов»