Ворон 2: Город ангелов (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.21996, The Crow: City of Angels
Ужасы, Криминал82 мин18+
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О фильме
Свидетель жестокой расправы Эш Корвен, сам становится жертвой. Восставший из мертвых, он вступает в борьбу с силами зла в Лос-Анджелесе. Вместе с художницей, которой он снился во сне, Эш начинает мстить своим убийцам!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТПРежиссёр
Тим
Поуп
- Актёр
Венсан
Перес
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- РБАктёр
Ричард
Брукс
- Актёр
Игги
Поп
- Актёр
Томас
Джейн
- ВКАктёр
Винсент
Кастельянос
- ТЧАктриса
Тхюи
Чанг
- ЭААктёр
Эрик
Акоста
- ИДАктёр
Иэн
Дьюри
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- ДОСценарист
Джеймс
О’Барр
- ДМПродюсер
Джефф
Мост
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- АКПродюсер
Алессандро
Камон
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- ЭРМонтажёр
Энтони
Редман
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл