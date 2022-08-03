Свидетель жестокой расправы Эш Корвен, сам становится жертвой. Восставший из мертвых, он вступает в борьбу с силами зла в Лос-Анджелесе. Вместе с художницей, которой он снился во сне, Эш начинает мстить своим убийцам!

