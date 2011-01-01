Воин (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Спортивная драма о семейных взаимоотношениях в жестоком мире ММА. В главных ролях Том Харди и Джоэл Эдгертон.
Примерный семьянин Брендан Конлон разрывается между ипотекой и медицинскими счетами за оплату операций его тяжело больной дочери. Чтобы заработать, он решает верну�ться к увлечению своей молодости — смешанным единоборствам. Брендан начинает готовиться к предстоящему чемпионату мира, не подозревая, что его противником станет младший брат по имени Томми. Их общий отец Пэдди, когда-то разрушивший семью из-за алкогольной зависимости, становится тренером Томми. Братья сойдутся в октагоне, чтобы разрешить старые обиды и определить, кто из них достоин звания чемпиона в боях без правил. Хотите узнать, кто окажется победителем?
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Рейтинг
- Режиссёр
Гэвин
О’Коннор
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Ник
�Нолти
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Кевин
Данн
- МЭАктёр
Максимилиано
Эрнандес
- БКАктёр
Брайан
Коллен
- Актёр
Гэвин
О’Коннор
- СШАктёр
Сэм
Шеридан
- Сценарист
Энтони
Тамбакис
- Сценарист
Гэвин
О’Коннор
- КДСценарист
Клиф
Дорфман
- Продюсер
Гэвин
О’Коннор
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- МТОператор
Масанобу
Такаянаги
- МАКомпозитор
Марк
Айшем