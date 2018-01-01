Wink
Внутри моей памяти
Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри моей памяти»

Режиссёры

Роланд Зузо Рихтер

Roland Suso Richter
Режиссёр

Актёры

Райан Филипп

Ryan Phillippe
АктёрSimon Cable (в титрах: Ryan Phillipe)
Сара Полли

Sarah Polley
АктрисаClair
Пайпер Перабо

Piper Perabo
АктрисаAnna
Роберт Шон Леонард

Robert Sean Leonard
АктёрPeter Cable
Питер Иган

Peter Egan
АктёрDoctor Truman
Стивен Лэнг

Stephen Lang
АктёрMr. Travitt
Рэки Айола

Rakie Ayola
АктрисаNurse Clayton
Стивен Грэм

Stephen Graham
АктёрTravis
Стивен Ри

Stephen Rea
АктёрDoctor Newman
Магдалена Менвилл

Magdalena Manville
АктрисаFemale Resident (в титрах: Magdelena Manville)

Продюсеры

Марк Дэймон

Mark Damon
Продюсер
Дэвид Болл

David Ball
Продюсер

Художники

Ненад Пекур

Nenad Pecur
Художник
Кэролин Скотт

Carolyn Scott
Художница

Монтажёры

Крис Бланден

Chris Blunden
Монтажёр

Композиторы

Николас Пайк

Nicholas Pike
Композитор