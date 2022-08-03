Внутри моей памяти (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The I Inside
Фантастика, Триллер87 мин18+
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О фильме
Когда Саймон пробуждается в больнице, он не помнит событий последних двух лет: ни собственной свадьбы, ни автокатастрофы, ни гибели брата, в которой обвиняют его. Но вскоре он обнаруживает, что может вернуться назад в своей памяти! А значит должен попытаться изменить будущее!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РЗРежиссёр
Роланд
Зузо Рихтер
- Актёр
Райан
Филипп
- СПАктриса
Сара
Полли
- Актриса
Пайпер
Перабо
- РШАктёр
Роберт
Шон Леонард
- ПИАктёр
Питер
Иган
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актриса
Рэки
Айола
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Стивен
Ри
- ММАктриса
Магдалена
Менвилл
- Продюсер
Марк
Дэймон
- ДБПродюсер
Дэвид
Болл
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- КСХудожница
Кэролин
Скотт
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- НПКомпозитор
Николас
Пайк