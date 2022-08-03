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Внутри моей памяти

Внутри моей памяти (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The I Inside
Фантастика, Триллер87 мин18+

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О фильме

Когда Саймон пробуждается в больнице, он не помнит событий последних двух лет: ни собственной свадьбы, ни автокатастрофы, ни гибели брата, в которой обвиняют его. Но вскоре он обнаруживает, что может вернуться назад в своей памяти! А значит должен попытаться изменить будущее!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb