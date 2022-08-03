Внутреннее пространство
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Внутреннее пространство

Внутреннее пространство (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Innerspace
Фантастика, Комедия114 мин18+

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О фильме

Американский пилот лейтенант Так Пендлтон принимает участие в эксперименте, в процессе которого он должен быть очень сильно уменьшен в размерах и в летательном аппарате, похожем на подлодку обследовать внутреннее пространство кролика. Но технотеррористы рушат все планы и похищают шприц, в котором находился миниатюризированый Так.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Внутреннее пространство»