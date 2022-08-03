Внутреннее пространство (фильм, 1987) смотреть онлайн

Американский пилот лейтенант Так Пендлтон принимает участие в эксперименте, в процессе которого он должен быть очень сильно уменьшен в размерах и в летательном аппарате, похожем на подлодку обследовать внутреннее пространство кролика. Но технотеррористы рушат все планы и похищают шприц, в котором находился миниатюризированый Так.

