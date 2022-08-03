Внутреннее пространство (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Innerspace
Фантастика, Комедия114 мин18+
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О фильме
Американский пилот лейтенант Так Пендлтон принимает участие в эксперименте, в процессе которого он должен быть очень сильно уменьшен в размерах и в летательном аппарате, похожем на подлодку обследовать внутреннее пространство кролика. Но технотеррористы рушат все планы и похищают шприц, в котором находился миниатюризированый Так.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Данте
- Актёр
Деннис
Куэйд
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- Актриса
Мег
Райан
- КМАктёр
Кевин
МакКарти
- ФЛАктриса
Фиона
Льюис
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- УШАктриса
Уэнди
Шаал
- ГСАктёр
Гарольд
Сильвестр
- УШАктёр
Уильям
Шэллерт
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- МФПродюсер
Майкл
Финнелл
- Продюсер
Питер
Губер
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ЭЛОператор
Эндрю
Ласло
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит