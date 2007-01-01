Влюбиться в невесту брата
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Влюбиться в невесту брата

Влюбиться в невесту брата (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Dan in Real Life
Драмы, Мелодрамы94 мин18+

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Сюжет

Дэн — вдовец, отец трeх дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной колонки полезных советов в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется (и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата), то с удивлением для себя обнаруживает, что советы, которые на протяжении многих лет он давал своим читателям и дочерям, в его случае не действуют. Оказывается, реальная жизнь не так проста, как кажется представителям медийного гламура…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбиться в невесту брата»

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