Влюбиться в невесту брата (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Дэн — вдовец, отец трeх дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной колонки полезных советов в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется (и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата), то с удивлением для себя обнаруживает, что советы, которые на протяжении многих лет он давал своим читателям и дочерям, в его случае не действуют. Оказывается, реальная жизнь не так проста, как кажется представителям медийного гламура…



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