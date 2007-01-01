Влюбиться в невесту брата (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Влюбиться в невесту брата
Драмы, Мелодрамы94 мин18+
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Сюжет
Дэн — вдовец, отец трeх дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной колонки полезных советов в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется (и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата), то с удивлением для себя обнаруживает, что советы, которые на протяжении многих лет он давал своим читателям и дочерям, в его случае не действуют. Оказывается, реальная жизнь не так проста, как кажется представителям медийного гламура…
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хеджес
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Дейн
Кук
- Актриса
Элисон
Пилл
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- МЛАктриса
Марлен
Лоустон
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Джон
Махони
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- Актриса
Эми
Райан
- ПГСценарист
Пирс
Гарднер
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- БЭПродюсер
Брэд
Эпштейн
- ДШПродюсер
Джонатан
Шестак
- ДДПродюсер
Дайян
Дрейер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- СЛКомпозитор
Сондре
Лерке