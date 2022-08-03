Владение 18 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Владение 18
Ужасы, Детектив88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит запустение и цены на квартиры так заманчиво низки…Но вскоре после новоселья молодожeны Света и Максим начинают понимать, что с новым домом что-то не так...
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Маруся
Фомина
- ВРАктриса
Виктория
Райкова
- ВСАктёр
Виктор
Соловьев
- БПАктёр
Борис
Полунин
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- СКАктёр
Сергей
Колешня
- ЮФАктёр
Юрий
Филатов
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ЕГАктриса
Елена
Горина
- Продюсер
Игорь
Добровольский
- ЕЛПродюсер
Евгений
Ленский
- ГКПродюсер
Глеб
Кукушкин
- ДФПродюсер
Дмитрий
Федоткин
- ТЖХудожница
Татьяна
Жукова
- ЮИХудожник
Юрий
Исков
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Нарезкин
- СПМонтажёр
Святослав
Подгаевский
- НООператор
Николай
Орлов
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Аренс