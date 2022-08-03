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Владение 18

Владение 18 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Владение 18
Ужасы, Детектив88 мин18+

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О фильме

Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит запустение и цены на квартиры так заманчиво низки…Но вскоре после новоселья молодожeны Света и Максим начинают понимать, что с новым домом что-то не так...

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Владение 18»