Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит запустение и цены на квартиры так заманчиво низки…Но вскоре после новоселья молодожeны Света и Максим начинают понимать, что с новым домом что-то не так...

