Владение 18
Актёры и съёмочная группа фильма «Владение 18»

Актёры и съёмочная группа фильма «Владение 18»

Режиссёры

Святослав Подгаевский

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Ендальцев

АктёрМаксим
Маруся Фомина

АктрисаСветлана
Виктория Райкова

АктрисаДемон / Зоя
Виктор Соловьев

Актёротец
Борис Полунин

Актёрсторож
Сергей Холмогоров

Актёрдетектив
Сергей Колешня

Актёрагент
Юрий Филатов

Актёрследователь
Дмитрий Гудочкин

Актёрдруг Ивана
Елена Горина

Актрисаподруга Ксения

Продюсеры

Игорь Добровольский

Продюсер
Евгений Ленский

Продюсер
Глеб Кукушкин

Продюсер
Дмитрий Федоткин

Продюсер

Художники

Татьяна Жукова

Художница
Юрий Исков

Художник

Монтажёры

Дмитрий Нарезкин

Монтажёр
Святослав Подгаевский

Монтажёр

Операторы

Николай Орлов

Оператор

Композиторы

Эдгар Аренс

Композитор