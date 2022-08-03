Вирус (фильм, 2016) смотреть онлайн

Американский хоррор от продюсеров «Астрала» и «Паранормальных явлений» о неизвестном вирусе, превращающем людей в монстров.



Сестры-подростки вместе с родителями перебираются в небольшой городок в Калифорнии. Сразу же после переезда Стейси быстро находит новых друзей и начинает строить отношения, но Эмме не удается так легко наладить общение с одноклассниками. Тем временем по городу начинает распространяться загадочный вирус, который делает из людей неуправляемых чудовищ. Родители девушек находятся далеко от дома, и упрямая Стэйси решает отправиться на вечеринку, воспользовавшись этой ситуацией. Несмотря на уговоры сестры, Эмма остается и вскоре узнает страшную новость: ее сестра оказывается среди зараженных.



Сможет ли Эмма спасти Стэйси и выжить, узнаете в фантастическом триллере «Вирус». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

