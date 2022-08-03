Вирус (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Американский хоррор от продюсеров «Астрала» и «Паранормальных явлений» о неизвестном вирусе, превращающем людей в монстров.
Сестры-подростки вместе с родителями перебираются в небольшой городок в Калифорнии. Сразу же после переезда Стейси быстро находит новых друзей и начинает строить отношения, но Эмме не удается так легко наладить общение с одноклассниками. Тем временем по городу начинает распространяться загадочный вирус, который делает из людей неуправляемых чудовищ. Родители девушек находятся далеко от дома, и упрямая Стэйси решает отправиться на вечеринку, воспользовавшись этой ситуацией. Несмотря на уговоры сестры, Эмма остается и вскоре узнает страшную новость: ее сестра оказывается среди зараженных.
Сможет ли Эмма спасти Стэйси и выжить, узнаете в фантастическом триллере «Вирус». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Генри
Джуст
- ЭШРежиссёр
Эриель
Шульман
- Актриса
София
Блэк-Д’Элиа
- Актриса
Лио
Типтон
- ТТАктёр
Трэвис
Тоуп
- Актёр
Майкл
Келли
- Актёр
Машин
Ган Келли
- ДКАктёр
Джон
Котрэн
- СВАктёр
Стоуни
Вэстмолэнд
- ЛГАктриса
Линзи
Грэй
- ДЭАктриса
Джудиэнн
Элдер
- ФЛАктёр
Филип
Лэйбс
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- ЖДМонтажёр
Жунь
Дулинь
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен