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Вирус (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.62016, Viral
Ужасы, Фантастика82 мин18+

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О фильме

Американский хоррор от продюсеров «Астрала» и «Паранормальных явлений» о неизвестном вирусе, превращающем людей в монстров.

Сестры-подростки вместе с родителями перебираются в небольшой городок в Калифорнии. Сразу же после переезда Стейси быстро находит новых друзей и начинает строить отношения, но Эмме не удается так легко наладить общение с одноклассниками. Тем временем по городу начинает распространяться загадочный вирус, который делает из людей неуправляемых чудовищ. Родители девушек находятся далеко от дома, и упрямая Стэйси решает отправиться на вечеринку, воспользовавшись этой ситуацией. Несмотря на уговоры сестры, Эмма остается и вскоре узнает страшную новость: ее сестра оказывается среди зараженных.

Сможет ли Эмма спасти Стэйси и выжить, узнаете в фантастическом триллере «Вирус». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус»