Wink
Фильмы
Вирус
Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус»

Режиссёры

Джон Бруно

Джон Бруно

John Bruno
Режиссёр

Актёры

Клифф Кёртис

Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрHiko
Маршалл Белл

Маршалл Белл

Marshall Bell
АктёрJ.W. Woods Jr.
Юрий Червоткин

Юрий Червоткин

АктёрColonel Kominski
Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрCaptain Robert Everton
Шерман Огастас

Шерман Огастас

Sherman Augustus
АктёрRichie

Сценаристы

Чак Пфаррер

Чак Пфаррер

Chuck Pfarrer
Сценарист
Деннис Фельдман

Деннис Фельдман

Dennis Feldman
Сценарист

Продюсеры

Дэннис Э. Джонс

Дэннис Э. Джонс

Dennis E. Jones
Продюсер
Гейл Энн Хёрд

Гейл Энн Хёрд

Gale Anne Hurd
Продюсер
Марк Гордон

Марк Гордон

Mark Gordon
Продюсер
Гари Левинсон

Гари Левинсон

Gary Levinsohn
Продюсер

Художники

Дональд Б. Вудрафф

Дональд Б. Вудрафф

Donald B. Woodruff
Художник
Джеймс Хинкль

Джеймс Хинкль

Jaymes Hinkle
Художник
Дональд Краффт

Дональд Краффт

Donald Krafft
Художник
Дебора Эвертон

Дебора Эвертон

Deborah Everton
Художница
Роберт Дж. Куинн

Роберт Дж. Куинн

Robert J. Quinn
Художник

Монтажёры

М. Скотт Смит

М. Скотт Смит

M. Scott Smith
Монтажёр

Композиторы

Джоэл МакНили

Джоэл МакНили

Joel McNeely
Композитор