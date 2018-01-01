Вирус
Wink
Фильмы
Вирус

Вирус (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Virus
Ужасы, Фантастика18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Команда небольшого американского судна, чудом вырвавшегося из пасти тайфуна, обнаруживает безлюдное российское научно-исследовательское судно. С надеждой на премию около 30 миллионов долларов они собираются отбуксировать его в ближайший порт. Вскоре оказывается, что судно подверглось атаке инопланетной мутирующей формы жизни.

Вирус смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания, Германия, Япония, Франция
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус»