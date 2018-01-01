Вирус (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Virus
Ужасы, Фантастика18+
О фильме
Команда небольшого американского судна, чудом вырвавшегося из пасти тайфуна, обнаруживает безлюдное российское научно-исследовательское судно. С надеждой на премию около 30 миллионов долларов они собираются отбуксировать его в ближайший порт. Вскоре оказывается, что судно подверглось атаке инопланетной мутирующей формы жизни.
СтранаСША, Великобритания, Германия, Япония, Франция
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
- ДБРежиссёр
Джон
Бруно
- Актёр
Клифф
Кёртис
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ЮЧАктёр
Юрий
Червоткин
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ШОАктёр
Шерман
Огастас
- ЧПСценарист
Чак
Пфаррер
- ДФСценарист
Деннис
Фельдман
- ДЭПродюсер
Дэннис
Э. Джонс
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Продюсер
Марк
Гордон
- ГЛПродюсер
Гари
Левинсон
- ДБХудожник
Дональд
Б. Вудрафф
- ДХХудожник
Джеймс
Хинкль
- ДКХудожник
Дональд
Краффт
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- РДХудожник
Роберт
Дж. Куинн
- МСМонтажёр
М.
Скотт Смит
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили