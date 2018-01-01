Wink
Винни Пух
Актёры и съёмочная группа фильма «Винни Пух»

Актёры и съёмочная группа фильма «Винни Пух»

Режиссёры

Фёдор Хитрук

Режиссёр

Актёры

Евгений Леонов

АктёрВинни Пух
Ия Саввина

АктрисаПятачок
Владимир Осенев

Актёррассказчик

Сценаристы

Борис Заходер

Сценарист
Фёдор Хитрук

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Эдуард Назаров

Художник
Владимир Зуйков

Художник

Монтажёры

Нина Майорова

Монтажёр

Операторы

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор