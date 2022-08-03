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Винчестер. Дом, который построили призраки HD

Винчестер. Дом, который построили призраки HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Winchester: The House that Ghosts Built
Ужасы, Детектив95 мин18+

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О фильме

Мистический хоррор с Хелен Миррен. Наследница оружейной империи Сара Винчестер не справляется с бизнесом, живет затворницей и перестраивает фамильное поместье по приказу призраков. Пытаясь разобраться в странном поведении старушки, психиатр Прайс и сам начинает верить в потусторонние силы.

Страна
США, Австралия
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки HD»