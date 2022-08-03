Винчестер. Дом, который построили призраки HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Winchester: The House that Ghosts Built
Ужасы, Детектив95 мин18+
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О фильме
Мистический хоррор с Хелен Миррен. Наследница оружейной империи Сара Винчестер не справляется с бизнесом, живет затворницей и перестраивает фамильное поместье по приказу призраков. Пытаясь разобраться в странном поведении старушки, психиатр Прайс и сам начинает верить в потусторонние силы.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Спириг
- Режиссёр
Питер
Спириг
- Актриса
Хелен
Миррен
- ССАктриса
Сара
Снук
- ФСАктёр
Финн
Скиклуна-О’Прей
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ЭВАктриса
Эмили
Вайсман
- АФАктриса
Алана
Фэган
- РМАктриса
Ребекка
Макар
- ТКАктёр
Тайлер
Коппин
- МКАктёр
Майкл
Карман
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- ТВСценарист
Том
Вон
- Сценарист
Майкл
Спириг
- Сценарист
Питер
Спириг
- Продюсер
Тобин
Армруст
- БКПродюсер
Бенедикт
Карвер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бердалим
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МУХудожник
Марк
Уоррен
- ВКХудожница
Венди
Корк
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- БНОператор
Бен
Нотт
- Композитор
Питер
Спириг