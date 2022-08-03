Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать волшебником и занять место великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.

