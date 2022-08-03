Виллоу
Wink
Фильмы
Виллоу
8.51988, Willow
Фэнтези, Мелодрама120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Фильм Виллоу (1988)

О фильме

Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать волшебником и занять место великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.

Страна
США
Жанр
Кино для детей, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виллоу»