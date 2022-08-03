Фильм Виллоу (1988)
О фильме
Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать волшебником и занять место великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Вэл
Килмер
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- ДМАктриса
Джин
Марш
- ПХАктриса
Патриция
Хейс
- ББАктёр
Билли
Барти
- ПРАктёр
Пэт
Роуч
- ГОАктёр
Гэвэн
О’Херлихи
- ДСАктёр
Дэвид
Стейнберг
- ФФАктёр
Фил
Фондакаро
- БДСценарист
Боб
Долмэн
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- НВПродюсер
Найджел
Вулл
- ДДПродюсер
Джо
Джонстон
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ТХХудожник
Тим
Хатчинсон
- КСХудожник
Ким
Синклер
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер