Дэвид Стейнберг
David Steinberg

Карьера
Актёр
Дата рождения
12 февраля 1965 г. (45 лет)
Дата смерти
16 марта 2010 г.

Фильмография

Актёр