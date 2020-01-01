Виктория (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.92020, Виктория
Комедии, Семейные88 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Кирилл — мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду. Но однажд�ы утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УСРежиссёр
Урал
Сафин
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актриса
Нино
Кантария
- АБАктёр
Андрей
Борисов
- АЗАктёр
Александр
Загорский
- ПМАктёр
Павел
Малышев
- МЛАктриса
Мария
Ланец
- СДСценарист
Софья
Дёмина
- УССценарист
Урал
Сафин
- АБПродюсер
Александр
Болдырев
- УСПродюсер
Урал
Сафин
- ВНПродюсер
Валерия
Найговзина
- ТСПродюсер
Татьяна
Степанова
- ИКОператор
Илья
Кожевников
- КСОператор
Константин
Семакин
- ММКомпозитор
Миша
Мищенко
- УСКомпозитор
Урал
Сафин