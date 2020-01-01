Виктория (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Кирилл — мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду. Но однажд�ы утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе.



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