Виктория
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Виктория

Виктория (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.92020, Виктория
Комедии, Семейные88 мин16+
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Сюжет

Кирилл — мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду. Но однажды утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виктория»

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