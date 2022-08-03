7.62022, Vendetta
Боевик, Триллер92 мин18+
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Вендетта. Банды Атланты (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джаред
Кон
- Актёр
Клайв
Стэнден
- Актёр
Тео
Росси
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Томас
Джейн
- ДМАктриса
Джеки
Мур
- МТАктёр
Майк
Тайсон
- ЛБАктриса
Лорен
Бульоли
- КЮАктёр
Курт
Юе
- ККАктриса
Кайа
Коли
- ДКСценарист
Джаред
Кон
- КЛПродюсер
Кори
Лардж
- Актёр дубляжа
Сергей
Мардарь
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ДФКомпозитор
Дэвид
Файндлей