Вендетта. Банды Атланты (фильм, 2022) смотреть онлайн

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.

