Вендетта. Банды Атланты
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Фильмы
Вендетта. Банды Атланты
7.62022, Vendetta
Боевик, Триллер92 мин18+

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Вендетта. Банды Атланты (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вендетта. Банды Атланты»