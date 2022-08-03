Вельзевул HD
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Вельзевул HD

Вельзевул HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Belzebuth
Ужасы109 мин18+

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О фильме

Страшная трагедия потрясает мексиканский городок – некто в форме медсестры устраивает резню в родильном отделении. Среди убитых младенцев — ребенок детектива Риттера, но его расследование заходит в тупик. Спустя годы убийства детей возобновляются, и на этот раз Риттер доведет дело до конца.

Страна
Мексика
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вельзевул HD»