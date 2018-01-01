Wink
Вельзевул HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Вельзевул HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вельзевул HD»

Режиссёры

Эмилио Портес

Emilio Portes
Режиссёр

Актёры

Тейт Эллингтон

Tate Ellington
АктёрIvan Franco
Тобин Белл

Tobin Bell
АктёрVasilio Canetti
Хоакин Косио

Joaquín Cosio
АктёрEmmanuel Ritter
Джованна Сакариас

Giovanna Zacarías
АктрисаLeonor
Мерседес Эрнандес

Mercedes Hernández
АктрисаAurora Moreno
Аида Лопес

Aida López
АктрисаElena
Хосе Сефами

José Sefami
АктёрDemetrio (в титрах: Jose Sefami)
Борис Шёманн

Boris Schoemann
АктёрObispo
Энок Леаньо

Enoc Leaño
АктёрJefe Najera
Аурора Хиль

Aurora Gil
АктрисаMarina Ritter

Сценаристы

Эмилио Портес

Emilio Portes
Сценарист

Актёры дубляжа

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Эмилио Портес

Emilio Portes
Монтажёр
Родриго Риос

Rodrigo Ríos
Монтажёр

Композиторы

Альдо Макс Родригез

Aldo Max Rodriguez
Композитор