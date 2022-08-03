Великий
Wink
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Великий
8.72020, Великий
Драма, Биография110 мин18+

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Фильм Великий (2020)

О фильме

Байопик о военном фотографе и его репортаже, который потряс весь мир. Экологическая драма с Джонни Деппом в главной роли. 1970-е годы.

В японском городке Минамата происходит настоящая катастрофа — местный завод незаконно сливает в воду различные химические отходы и вещества, в том числе и ртуть. В результате бедные жители, которые занимаются рыболовным промыслом и питаются рыбой, становятся жертвами ужасной болезни. Японка Эйлин обращается за помощью к известному фотографу-документалисту Юджину Смиту. По заданию журнала Life мужчина отправляется в страну восходящего солнца, чтобы запечатлеть происходящее на камеру и привлечь внимание общественности к этой ситуации. Картина основана на реальных событиях, которые доказывают, что иногда даже несколько неравнодушных людей могут изменить ход истории.

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Страна
Великобритания, США, Япония, ОАЭ
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий»