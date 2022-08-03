Фильм Великий (2020)

Байопик о военном фотографе и его репортаже, который потряс весь мир. Экологическая драма с Джонни Деппом в главной роли. 1970-е годы.



В японском городке Минамата происходит настоящая катастрофа — местный завод незаконно сливает в воду различные химические отходы и вещества, в том числе и ртуть. В результате бедные жители, которые занимаются рыболовным промыслом и питаются рыбой, становятся жертвами ужасной болезни. Японка Эйлин обращается за помощью к известному фотографу-документалисту Юджину Смиту. По заданию журнала Life мужчина отправляется в страну восходящего солнца, чтобы запечатлеть происходящее на камеру и привлечь внимание общественности к этой ситуации. Картина основана на реальных событиях, которые доказывают, что иногда даже несколько неравнодушных людей могут изменить ход истории.



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