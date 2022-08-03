Фильм Великий (2020)
О фильме
Байопик о военном фотографе и его репортаже, который потряс весь мир. Экологическая драма с Джонни Деппом в главной роли. 1970-е годы.
В японском городке Минамата происходит настоящая катастрофа — местный завод незаконно сливает в воду различные химические отходы и вещества, в том числе и ртуть. В результате бедные жители, которые занимаются рыболовным промыслом и питаются рыбой, становятся жертвами ужасной болезни. Японка Эйлин обращается за помощью к известному фотографу-документалисту Юджину Смиту. По заданию журнала Life мужчина отправляется в страну восходящего солнца, чтобы запечатлеть происходящее на камеру и привлечь внимание общественности к этой ситуации. Картина основана на реальных событиях, которые доказывают, что иногда даже несколько неравнодушных людей могут изменить ход истории.
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Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Левитас
- Актёр
Джонни
Депп
- АИАктриса
Акико
Ивасэ
- КДАктриса
Кэтерин
Дженкинс
- Актёр
Билл
Найи
- МАктриса
Минами
- Актёр
Таданобу
Асано
- РКАктёр
Рё
Касэ
- Актёр
Хироюки
Санада
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- ЛРАктриса
Лили
Робинсон
- ДКСценарист
Дэвид
Кесслер
- СДСценарист
Стивен
Дойтерс
- ЭЛСценарист
Эндрю
Левитас
- Продюсер
Джонни
Депп
- БДПродюсер
Билл
Джонсон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Левитас
- ССПродюсер
Сэм
Саркар
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ОСАктриса дубляжа
Оксана
Сурнина
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото