Великий уравнитель 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший спецагент наказывает плохишей, чтобы отомстить за смерть подруги. Продолжение криминального боевика с Дензелом Вашингтоном.



Роберт МакКолл решает инсценировать свою смерть, чтобы оставить в прошлом опасную работу и неприятные воспоминания. Теперь он живет в одном из самых неблагополучных районов Бостона, работает водителем, а в свободное время читает книжки. Но все меняется, когда мужчина узнает о смерти бывшей коллеги и лучшей подруги — Сьюзен Пламмер. Тогда Роберт выходит из тени, чтобы начать собственное расследование и раскрыть тайну ее убийства. По мере того как он погружается в дело, становится ясно, что за этим преступлением стоят настоящие профессиональные наемники, и теперь Роберту предстоит отомстить за гибель единственного близкого человека.



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