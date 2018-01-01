Великий уравнитель 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Бывший спецагент наказывает плохишей, чтобы отомстить за смерть подруги. Продолжение криминального боевика с Дензелом Вашингтоном.
Роберт МакКолл решает инсценировать свою смерть, чтобы оставить в прошлом опасную работу и неприятные воспоминания. Теперь он живет в одном из самых неблагополучных районов Бостона, работает водителем, а в свободное время читает книжки. Но все меняется, когда мужчина узнает о смерти бывшей коллеги и лучшей подруги — Сьюзен Пламмер. Тогда Роберт выходит из тени, чтобы начать собственное расследование и раскрыть тайну ее убийства. По мере того как он погружается в дело, становится ясно, что за этим преступлением стоят настоящие профессиональные наемники, и теперь Роберту предстоит отомстить за гибель единственного близкого человека.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актёр
Эштон
Сандерс
- Актёр
Орсон
Бин
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актриса
Мелисса
Лео
- ДСАктёр
Джонатан
Скарф
- СДАктриса
Сакина
Джэффри
- КТАктёр
Кази
Таугинас
- ГГАктёр
Гарретт
Голден
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- МССценарист
Майкл
Слоун
- РЛСценарист
Ричард
Линдхейм
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДГХудожница
Дженни
Геринг
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс