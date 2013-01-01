Великий мастер (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Yi dai zong shi
Боевики, Драмы117 мин12+
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Сюжет
Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда более амбициозные планы — он намерен объединить все разрозненные школы в одну. С этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы …
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6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- Актриса
Чжан
Цзыи
- ЧЧАктёр
Чан
Чэнь
- ЧБАктёр
Чжао
Бэньшань
- СШАктёр
Сяо
Шэньян
- Актриса
Сон
Хе-гё
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- ВЦАктёр
Ван
Цинсян
- ЭЦАктёр
Элвис
Цуй
- ЛГАктёр
Лау
Га-Юн
- ЦЦСценарист
Цзоу
Цзинчжи
- СХСценарист
Сюй
Хаофэн
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ДППродюсер
Джеки
Пан
- ЧВПродюсер
Чань
Вай-Чун
- ЧЕПродюсер
Чань
Е-Чэн
- ЧХПродюсер
Чун
Хон-Тат
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ТАХудожник
Тони
Ау
- КВХудожник
Крис
Вонг
- АЯХудожник
Альфред
Яу
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ЛФХудожница
Лю
Фуншань
- УЧМонтажёр
Уильям
Чан
- ФЛОператор
Филипп
Ле Сурд
- СЛКомпозитор
Стефано
Лентини
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси