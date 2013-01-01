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Великий мастер

Великий мастер (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Yi dai zong shi
Боевики, Драмы117 мин12+

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Сюжет

Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда более амбициозные планы — он намерен объединить все разрозненные школы в одну. С этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы …

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Информация

Страна
Гонконг, США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий мастер»

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