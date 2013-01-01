Великий мастер (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда более амбициозные планы — он намерен объединить все разрозненные школы в одну. С этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы …



Великий мастер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.