Ведьмина гора (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, Race to Witch Mountain
Фантастика, Триллер94 мин12+
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О фильме
В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всe перевернулось с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймeт, что его пассажиры — дети с необычными паранормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжалостных преследователей.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Аннасофия
Робб
- Актёр
Александр
Людвиг
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актёр
Киран
Хайндс
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- Актёр
Крис
Маркетт
- ББАктёр
Билли
Браун
- Актёр
Гэрри
Маршалл
- КРАктриса
Ким
Ричардс
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- МИПродюсер
Марио
Искович
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- АСАктёр дубляжа
Артём
Сергеев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин