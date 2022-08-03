Ведьмина гора (фильм, 2009) смотреть онлайн

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всe перевернулось с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймeт, что его пассажиры — дети с необычными паранормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжалостных преследователей.

