Ведьмина гора
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Ведьмина гора

Ведьмина гора (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, Race to Witch Mountain
Фантастика, Триллер94 мин12+

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О фильме

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всe перевернулось с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймeт, что его пассажиры — дети с необычными паранормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжалостных преследователей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина гора»