Вдребезги
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Вдребезги

Вдребезги (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Вдребезги
Комедия89 мин18+

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О фильме

Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка… Известного ди-джея после очередного эфира похищают… Жена, мечтающая порвать с мужем. Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над Е…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдребезги»