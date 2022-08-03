Вдребезги (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Вдребезги
Комедия89 мин18+
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О фильме
Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка… Известного ди-джея после очередного эфира похищают… Жена, мечтающая порвать с мужем. Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над Е…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Роман
Каримов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Равшана
Куркова
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- АПАктёр
Александр
Плющев
- АДАктёр
Александр
Дульщиков
- ЕААктриса
Евгения
Абрамова
- ПДАктёр
Павел
Дикан
- ТКАктёр
Тимур
Крючков
- АКАктёр
Александр
Кабик
- Сценарист
Роман
Каримов
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- ИГАктёр дубляжа
Иван
Геранчев
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Колеватых
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Пальчикова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Степанова
- ВИХудожница
Виктория
Ижбараева
- ЕЗХудожник
Егор
Зубарчук
- Монтажёр
Роман
Каримов
- КЧКомпозитор
Константин
Чалых
- Композитор
Роман
Каримов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лепатов