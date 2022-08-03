Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка… Известного ди-джея после очередного эфира похищают… Жена, мечтающая порвать с мужем. Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над Е…

