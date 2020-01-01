Вас приветствует внезапная смерть (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк культового боевика с Жан-Клодом Ван Даммом «Внезапная смерть» (1995). В честь открытия новой баскетбольной арены запланировано грандиозное шоу и ответственный матч. Бывший спецназовец, а ныне охранник Джесси Фриман берет с собой на работу детей, чтобы те увидели мероприятие своими глазами. Так дочь Джесси оказывается в руках у террористов, захвативших арену в разгар зрелища, и Фриман пойдет на всe, чтобы спасти ее и заполненный фанатами стадион.



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