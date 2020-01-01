Вас приветствует внезапная смерть (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.12020, Welcome to Sudden Death
Боевики, Драмы77 мин18+
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Сюжет
Ремейк культового боевика с Жан-Клодом Ван Даммом «Внезапная смерть» (1995). В честь открытия новой баскетбольной арены запланировано грандиозное шоу и ответственный матч. Бывший спецназовец, а ныне охранник Джесси Фриман берет с собой на работу детей, чтобы те увидели мероприятие своими глазами. Так дочь Джесси оказывается в руках у террористов, захвативших арену в разгар зрелища, и Фриман пойдет на всe, чтобы спасти ее и заполненный фанатами стадион.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- Актёр
Майкл
Эклунд
- СРАктриса
Сабрин
Рок
- НТАктриса
Накаи
Такавира
- ЛДАктёр
Лайрик
Джастис
- ССАктриса
Саджин
Семаджусте
- ГОАктёр
Гари
Оуэн
- ЭГАктёр
Энтони
Грант
- КХАктриса
Кристен
Харрис
- БВАктёр
Биджей
Верот
- ДКСценарист
Джин
Квинтано
- РБПродюсер
Ронда
Бэйкер
- Продюсер
Грифф
Ферст
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- БКХудожник
Брюс
Кук
- Оператор
Марк
Ирвин
- ХДКомпозитор
Ховард
Дроссин