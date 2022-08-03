Вампирши
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Вампирши

Вампирши (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.22011, Vamps
Ужасы, Комедия88 мин18+

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О фильме

Две сексуальные современные вампирши живут в свое удовольствие среди нью-йоркской ночной тусовки до тех пор, пока любовь не ставит под угрозу их бессмертие.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вампирши»