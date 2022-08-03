7.72020, You Cannot Kill David Arquette
Документальный, Спортивный86 мин18+
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Вам не убить Дэвида Аркетта (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В 2000 году рестлинг разделил жизнь Дэвида Аркетта на «до» и «после». Неожиданная победа на профессиональном турнире стоила ему актерской карьеры. При этом мир спорта также не принял кинозвезду. Спустя 20 лет Аркетт решает доказать, что его зря списали со счетов, и выйти на ринг в качестве рестлера-любителя. К чему приведет этот отчаянный поступок и как актер жил долгие годы до него?
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэвид
Дарг
- ПДРежиссёр
Прайс
Джеймс
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- КМАктриса
Кристина
МакЛарти
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актриса
Розанна
Аркетт
- Актёр
Ричмонд
Аркетт
- Актриса
Кортни
Кокс
- КААктриса
Коко
Аркетт
- Актёр
Люк
Перри
- ДДСценарист
Дэвид
Дарг
- ПДСценарист
Прайс
Джеймс
- ДДПродюсер
Дэвид
Дарг
- СДПродюсер
Стэйси
Д.
- Продюсер
Дэвид
Аркетт
- ДДОператор
Дэвид
Дарг
- ПДОператор
Прайс
Джеймс
- МГКомпозитор
Мэтт
Гласс
- ДЙКомпозитор
Димитер
Йорданов