В 2000 году рестлинг разделил жизнь Дэвида Аркетта на «до» и «после». Неожиданная победа на профессиональном турнире стоила ему актерской карьеры. При этом мир спорта также не принял кинозвезду. Спустя 20 лет Аркетт решает доказать, что его зря списали со счетов, и выйти на ринг в качестве рестлера-любителя. К чему приведет этот отчаянный поступок и как актер жил долгие годы до него?

