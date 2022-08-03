Вам не убить Дэвида Аркетта
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Вам не убить Дэвида Аркетта
7.72020, You Cannot Kill David Arquette
Документальный, Спортивный86 мин18+

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Вам не убить Дэвида Аркетта (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В 2000 году рестлинг разделил жизнь Дэвида Аркетта на «до» и «после». Неожиданная победа на профессиональном турнире стоила ему актерской карьеры. При этом мир спорта также не принял кинозвезду. Спустя 20 лет Аркетт решает доказать, что его зря списали со счетов, и выйти на ринг в качестве рестлера-любителя. К чему приведет этот отчаянный поступок и как актер жил долгие годы до него?

Страна
США
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта»