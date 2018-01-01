Wink
Фильмы
В погоне за мечтой
Актёры и съёмочная группа фильма «В погоне за мечтой»

Актёры и съёмочная группа фильма «В погоне за мечтой»

Актёры

Райан Гослинг

Райан Гослинг

Ryan Gosling
АктёрRoy Chutney
Дэвид Морс

Дэвид Морс

David Morse
АктёрGideon Ferguson
Клеа ДюВалл

Клеа ДюВалл

Clea DuVall
АктрисаSkyla Sisco
Дэвид Кейл

Дэвид Кейл

David Cale
АктёрStudebaker
Эдди Спирс

Эдди Спирс

Eddie Spears
АктёрTracy Two Dogs
Келли Линч

Келли Линч

Kelly Lynch
АктрисаEvangeline Chutney
Эми Адамс

Эми Адамс

Amy Adams
АктрисаDoreen
Кен Уайт

Кен Уайт

Ken White
АктёрRuss Colfax
Ной Уоттс

Ной Уоттс

Noah Watts
АктёрWaylon Walks Along
Ким ДеЛонг

Ким ДеЛонг

Kim DeLong
АктёрLem Axelrod

Продюсеры

Гэвин О’Коннор

Гэвин О’Коннор

Gavin O'Connor
Продюсер
Дэвид О. Расселл

Дэвид О. Расселл

David O. Russell
Продюсер

Художники

Рэймонд Пумилия

Рэймонд Пумилия

Raymond Pumilia
Художник

Монтажёры

Брент Уайт

Брент Уайт

Brent White
Монтажёр

Операторы

Эрик Алан Эдвардс

Эрик Алан Эдвардс

Eric Alan Edwards
Оператор

Композиторы

Джей Фаррар

Джей Фаррар

Jay Farrar
Композитор