Актёры и съёмочная группа фильма «В погоне за мечтой»

Актёры
АктёрRoy Chutney
Райан ГослингRyan Gosling
АктёрGideon Ferguson
Дэвид МорсDavid Morse
АктрисаSkyla Sisco
Клеа ДюВаллClea DuVall
АктёрStudebaker
Дэвид КейлDavid Cale
АктёрTracy Two Dogs
Эдди СпирсEddie Spears
АктрисаEvangeline Chutney
Келли ЛинчKelly Lynch
АктрисаDoreen
Эми АдамсAmy Adams
АктёрRuss Colfax
Кен УайтKen White
АктёрWaylon Walks Along
Ной УоттсNoah Watts
АктёрLem Axelrod